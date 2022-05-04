واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بقيادة مدربه الروماني ماريوس سوموديكا، تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة النصر.

سوموديكا يجهز الشباب:

وانطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب اليوم بالجري حول الملعب، تبعها تمارين إحماء ولياقة عبر عدة مربعات تحت إشراف مدرب اللياقة.

وطبق اللاعبون الجمل الفنية التي اعتمدها سوموديكا للمباراة من خلال تدريبات منوعة في منتصف الملعب، قبل أن يفرض مناورة تكتيكية شهدت تطبيق النهج التكتيكي الخاص بمواجهة النصر.

الشباب ضيفًا على النصر في مرسول بارك:

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الشباب، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة النصر ضد الشباب، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يقع الليوث في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.