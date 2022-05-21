سجّلت سويسرا، اليوم السبت، أول إصابة بجدري القردة لدى شخص يعيش في كانتون برن.

وأعلنت الهيئة الصحية في الكانتون، اليوم، أن المصاب تعرّض للفيروس في الخارج، مبينة أنها أجرت عملية تتبع للمخالطين بهدف تحديد

سلاسل العدوى المحتلة، وتجري متابعة حالة الشخص المصاب وهو يخضع للعزل في منزله.

الوصول لجينوم جدري القرود:

وفي وقت سابق، توصل باحثون من المعهد الوطني للصحة في البرتغال لأول مسودة لجينوم الفيروس المسؤول عن الإصابة بجدري القرود على الإنترنت.

ونشر الباحثون تقريرًا، يوضح تسلسل الحمض النووي، وأنه من النوع المعتدل في غرب إفريقيا، والذي سبق اكتشافه في بريطانيا، وسنغافورة، ودولة الاحتلال، في 2018 و2019.

وقال فريق البحث: “وقت كتابة هذا التقرير كانت هناك 127 حالة مؤكدة ومحتملة في 10 دول، ويُعتقد أن الأرقام الحقيقية أعلى”، وفقًا لموقع “نيو ساينتست”.