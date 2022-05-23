أعرب المدير الفني الأوروغوياني روبرت سيبولدي عن رضاه على أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة أبها.

سيبولدي يعلق على المباراة:

وقال سيبولدي خلال تصريحاته لقناة SSC، عقب نهاية مباراة الأهلي ضد أبها: “سعيد بأداء اللاعبين وكنت أتمنى الفوز لكن التوفيق حال دون ذلك”.

وعن خطأ محمد الخبراني مدافع الفريق الذي تسبب في هدف أبها، قال سيبولدي: “الأخطاء واردة في كرة القدم، واللاعبون عادوا وصححوا ذلك.. ليس صحيحًا أنني أشرت إلى خبراني بالخروج، بالعكس كانت إشارتي داعمة له لتجاوز الخطأ”.

تعادل الأهلي ضد أبها:

ولعب الأهلي ضد أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ورفع الراقي رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها إلى 34 نقطة في المركز السادس.