نقلت جدة التاريخية ضمن فعاليات موسم جدة 2022 الزائرين في رحلة إلى عبق الماضي، واستحضار حياة الأجداد المفعمة بالأصالة وربطها بالحاضر، من خلال تجسيد مجموعة من الفنانين التشكيلين لموهبتهم في رسم لوحات فنية تعيد تاريخ جدة بتراثها وثقافتها وعمرانها إلى جيل اليوم؛ بطريقة تحكي تفاصيل الأماكن وذكريات “أيامنا الحلوة”.

فعاليات جدة التاريخية

ويشاهد الزائر بين جنبات وأزقة جدة التاريخية شارعاً يحتوي على مجموعة من الفنانين يقومون بعرض لوحاتهم الفنية أمام الجمهور؛ ليتفاعلوا معها، ومعرفة تفاصيلها، وقصة كل لوحة، مبدين إعجابهم بما رأوه من فنون داخل ردهات جدة التاريخية.

وخلق موسم جدة فرصاً لأصحاب المواهب والفنانين التشكيليين وعشاق الفنون والآثار والمتاحف، وباعة الأكلات الشعبية الذين وجدوا في فعاليات “جدة التاريخية” مصدر رزق لهم، وفرصةً لتعزيز مهاراتهم، وعرض منتجاتهم على زوار الموسم الذين تكتظ بهم ساحات المنطقة التاريخية وأزقتها من مختلف الجنسيات.

الهوية الجديدة لموسم جدة 2022

وتجسّد الفعاليات الهوية الجديدة لموسم جدة 2022 التي تعبّر عن التنوع الثقافي للمدينة، وتعدد المقومات التاريخية والسياحية والثقافية والترفيهية التي تتميّز فيها، إضافة إلى رؤية إدارة الموسم في توفير مختلف الخيارات لسكان عروس البحر الأحمر وزوارها من جميع الأعمار والجنسيات، وإبراز مدينة جدة كوجهة سياحية دائمة في المنطقة.