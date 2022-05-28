تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق ظهور ألوان قوس قزح في سماء الطائف، بعد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المحافظة.

توقعات حالة الطقس:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك تكون السماء غائمة جزئيًّا على مناطق حائل، القصيم، الرياض، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

العوالق الترابية:

كما يستمر وجود العوالق الترابية على مناطق الجوف، حائل، القصيم، ويمتد إلى الرياض، وطقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر، ولا يستبعد تكوّن الضباب على الجزء الشمالي والجنوبي منه.