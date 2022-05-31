وثق مقطع فيديو متداول، افتتاح مقهى للكلاب، في مدينة دبي، ليكون أول مقهى يقدم خدمات حصرية للكلاب.

وأظهر المقطع الذي نشرته قناة العربية، الكلاب داخل المطعم وهم يتمتعون بالضيافة المميزة، من الأطعمة والمشروبات المعدة لهم.

أول مقهى للكلاب

ويطلق على المطعم “هابي بارك داي” (Happy Bark Day)، إذ تحظى هناك الكلاب بخدمة مميزة، ويقدم لهم الأطعمة المختلفة والشراب والكعك المفضلة لأذواقهم.

كما يحتفل المقهى بمناسبات ضيوفه السعيدة، فاحتفلت الكلبة «بلانكا» بعيد ميلادها الأول به، في 30 مايو، وشاركها أصدقاؤها من الكلاب في الاحتفال.