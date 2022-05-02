أضاءت الألعاب النارية بألوانها وأشكالها المتنوعة اليوم, سماء مدينة تبوك, بمناسبة عيد الفطر المبارك, ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه “برنامج احتفالات العيد 2022”.

وشهدت الفعالية التي انطلقت من حديقة تبوك المركزية حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من قبل أهالي وزوار المنطقة، تعبيراً عن الابتهاج بهذه المناسبة السعيدة.

الألعاب النارية في عرعر ونجران

كما تزينت مدينة عرعر اليوم بألوان الفرح والسرور والتي جسدتها الألعاب النارية, ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه “برنامج احتفالات العيد 2022”.

وشهدت الفعاليات إقبالا لافتاً من قبل الأهالي والزوار، وتوثيق لحظات انطلاقتها في العديد من المواقع في عرعر.

من جهة أخرى تلألأت سماء مدينة نجران اليوم بمظاهر الألعاب النارية التي انطلقت من مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن فعاليات الهيئة العامة للترفيه “برنامج احتفالات العيد 2022”.

وشهدت الألعاب النارية من عدة أماكن متفرقة في نجران، وسط حضور كثيف من أهالي وزوار المنطقة، تعبيراً عن الابتهاج بمناسبة عيد الفطر السعيد.