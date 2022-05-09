تعرض سفير روسيا لدى بولندا إلى اعتداء أثناء مشاركته في إحدى الفعاليات العامة وذلك بعد وقت قليل من الاعتداء على وزيرة الخارجية الألمانية أثناء إلقائها خطابًا.

🎖عاجل.. اعتداء على سفير روسيا لدى بولندا pic.twitter.com/4SNdBVwoSH

— الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) May 9, 2022

ورشق محتجون السفير الروسي بسائل أحمر يشبه الدم وسال على وجهه وعلى ملابسه وكذلك أحد مرافقيه فيما حاصره المحتجون الذين رددوا هتافات معادية للحرب الروسية الأوكرانية.

الخارجية الروسية تعلق

وفي أول تعليق لها على الواقعة قالت الخارجية الروسية : “مناصرو النازية الجديدة كشفوا عن وجههم مرة أخرى وهذا وجه دموي.. لكن لا يمكن تخويفنا. من عليه أن يخاف هم سكان أوروبا لما يرونه في المرآة”.

الاعتداء على وزيرة خارجية ألمانيا

وفي وقت سابق تعرضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لموقف محرج عندما قام أحد الحاضرين برشقها بالبيض، أثناء حديثها في تجمع انتخابي في مدينة فوبرتال (شمال الراين – وستفاليا).

وأوضحت وكالة “د ب أ” نقلًا عن متحدث باسم الشرطة، أنه تم تسجيل البيانات الشخصية للمعتدي وفتحت قضية جنائية.