ثارت حالة من الرعب والذعر في الصين بعد رصد ظاهرة السماء الحمراء والتي اكتست فيها السماء الثوب الأحمر في ظاهرة جوية نادرة.

Çin'in Zhoushan bölgesinden böyle görüntüler geliyor. Ne oldu, ne bitti bilinmiyor. Hava kızarmış. Hiçbir açıklama yapılmadı. İşte o görüntüler… pic.twitter.com/wx9xKr9dRl

— Hava Forum (@HavaForum) May 8, 2022

وأظهر مقطع فيديو متداول رد فعل الأهالي في مدينة تشوشان الصينية المجاورة لشنغهاي بعدما تحولت السماء إلى اللون الأحمر دون الحصول على معلومات حول تلك الظاهرة.

وتداول مغردون في الصين صور السماء الحمراء حيث اختفى لون السماء الأزرق المألوف واختفت السحب الزرقاء بشكل كامل.