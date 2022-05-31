صوبت الشرطة الأمريكية النيران على امرأة حامل في أحد الشوارع حتى أسقطتها أرضًا، للاشتباه بقيامها بالسرقة.

نشر موقع مجلة نيويورك بوست الأمريكية، مقطع فيديو لإطلاق قوات الشرطة الأمريكية الرصاص على امرأة حامل غير مسلحة، للاشتباه بقيامها بعملية سرقة.

ويظهر الفيديو سيدة حامل ملقاة على الأرض، بعدما أطلقت عليها القوات الرصاص، خمس مرات، أثناء محاولتها الفرار بعد الاشتباه فيها بالسرقة.

ويظهر صوت مصور الفيديو مرارًا وتكرارًا صارخًا “يا إلهي لقد صوبوا عليها النار”، جدير بالذكر أن السيدة أخبرت رجال الشرطة أنها غير مسلحة إلا أنهم أطلقوا عليها النار حتى سقطت على الأرض كما يظهر الفيديو.