استقبل الشيخ محمد بن زايد في قصر المشرف أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وكبار المسؤولين.

وتقبل الشيخ محمد بن زايد، التعازي في الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

يذكر أن الإمارات، أعلنت أمس الجمعة، وفاة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد.

وكتبت وزارة شؤون الرئاسة في حسابها على تويتر: “ننعى إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم 13 مايو”.