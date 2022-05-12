أقدم الحكم ماجد الشمراني حكم مباراة الشباب والفيصلي على طرد الحارس مصطفى ملائكة حارس عنابي سدير.
اللقطة التي تسببت بطرد حارس #الفيصلي مصطفى ملائكة⤵️#الشباب_الفيصلي#SSC | #SPL pic.twitter.com/bKHSOpWWC6
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 12, 2022
وبالدقيقة الـ27 وبعد العودة لتقنية Var قرر الشمراني طرد مصطفى ملائكة بعد أن لمس الكرة بيده خارج منطقة الـ18 أثناء محاولته منع هجمة مرتدة لفريق الشباب.
جدير بالذكر أن المباراة تُقام على ملعب ” الملز” في الرياض.
بعد العودة لتقنية الـVAR.. حكم المباراة يقرر اشهار البطاقة الحمراء تجاه مصطفى ملائكة#الشباب_الفيصلي#SSC | #SPL pic.twitter.com/5hnKjeqVzt
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 12, 2022
اترك تعليقاً