أقدم الحكم ماجد الشمراني حكم مباراة الشباب والفيصلي على طرد الحارس مصطفى ملائكة حارس عنابي سدير.

وبالدقيقة الـ27 وبعد العودة لتقنية Var قرر الشمراني طرد مصطفى ملائكة بعد أن لمس الكرة بيده خارج منطقة الـ18 أثناء محاولته منع هجمة مرتدة لفريق الشباب.

جدير بالذكر أن المباراة تُقام على ملعب ” الملز” في الرياض.