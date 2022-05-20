كشف المعلم عيسى نمازي، صاحب عملية الإنقاذ الناجحة لطالب كان يعاني من الاختناق ويصارع الموت، عن تفاصيل الحادث الذي تم تصويره بكاميرات المراقبة داخل الفصل وتداوله بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو | بعد أن أنقذ طالبا من الاختناق.. الأستاذ عيسى نمازي لـ #الراصد: تعلمت طريقة الإنقاذ قبل شهرين.. ومن الواجب على كل معلم أن يتعلم الإسعافات الأولية pic.twitter.com/heuvzFQOT5

— الراصد (@alraasd) May 20, 2022

وأوضح المعلم أنه أدرك فور رؤية الطالب يرفع يديه ويشير إلى حلقه، أن الطفل يعاني من الاختناق نتيجة لابتلاع شيء ما ولكن لم يكن يعلم ما هو طبيعة هذا الشيء.

مناورة هيمليك

وأضاف “نمازي” في تصريحات إعلامية، أنه تذكر دورة تمت منذ شهرين على مستوى المدارس وكان هو من بين المعلمين الذين تم تطبيق الدورة عليهم وتعلم خلالها مناورة “هيمليك “.

وتعتبر مناورة “هيمليك” إحدى مناورات الإسعافات الأولية التي يتم استخدامها لإنقاذ الأفراد الذين يعانون من اختناق في مجرى الهواء العلوي، وتتم من خلال وقوف المنقذ خلف ظهر الشخص الذي يعاني من الاختناق وإجراء عدة ضغطات بتكنيك معين لإخراج الجسم الغريب من حلقه.

تعلم الإسعافات الأولية

وقال المعلم إن الله سبحانه وتعالى ألهمه في ثوانٍ لإجراء المناورة مباشرة على الطالب في محاولة لإنقاذه والتي على الرغم من أنها لم تتم بالشكل الصحيح، ولكن الحمد لله من أول ضغطة على صدر الطفل خرج ما كان في حلقه.

وطالب نمازي من جميع الممارسين والعاملين بضرورة تعلم الإسعافات الأولية، فهي قد تتسبب في إنقاذ روح، وقال الله سبحانه وتعالى: “وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا”، صدق الله العظيم.

إنقاذ حياة الناس

وشدد على أن هناك فضلًا عظيمًا وأجرًا كبيرًا لمن ينقذ حياة إنسان من قتل أو من هلاك أو من أمور أخرى، مما يؤكد على أهمية تعلم الإسعافات الأولية في المنزل والعمل والمدرسة والاستراحة فلا بد من وجود أفراد في هذه الأماكن لديهم إلمام بهذه المسألة.

وأضاف أنه عقب الحادث مباشرة تذكر ابنته روز، وفورًا أرسل لزوجته على تطبيق الواتساب بضرورة تعلم الإسعافات الأولية كما بعث لها مقطعًا لطريقة استخراج الأشياء من فم الأطفال في حالة ابتلاع شيء ما بصورة خاطئة وأصبح هناك اختناق.