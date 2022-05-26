أكد المستشار النفسي فهد بن مسلم أن الطريقة المثلى للتعامل مع الشخص الذي يتلاعب بمشاعر المرأة دون زواج هو الابتعاد فورًا ورفض الاستغلال.

المستشار النفسي فهد بن مسلم يحدد الطريقة المثلى للتعامل مع الشخص الذي يتلاعب بمشاعرنا :غادر الألم فورا @fahad_alazmi100#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CcD5ue9dTa — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 26, 2022

وأضاف أنه في حالة كان “الزوج” هو الطرف المتلاعب، فنصح المستشار النفسي “الزوجة” باللجوء لـ “المنطقة الرمادية” من أجل استمرار الحياة الزوجية ورعاية أطفالها.

التلاعب بمشاعر المرأة

وقال “ابن مسلم” أنه في حال كان الزوج هو الطرف المتلاعب بالمشاعر فيجب على المرأة في هذه الحالة المحافظة على حياتها الزوجية من أجل الأطفال واللجوء لـ “المنطقة الرمادية”.

وأضاف في حديثه عن المنطقة الرمادية: “المنطقة الرمادية يكون الزوج فيها على هامش الحياة ويرعى الأولاد بالإنفاق والرعاية ويستمرون دون انفصال من أجل الأولاد، أي أنها تنفصل عاطفيًا فقط عن زوجها وتعيش كحاضنة الأطفال لأنهم يحتاجون لقوة الأب وعاطفة الأم، أما إذا اختارت الطلاق فهذا شأنها”.

واستكمل خلال لقائه مع برنامج “سيدتي” المٌذاع على قناة “روتانا خليجية”: “أما إذا كان الزوج يؤثر بطريقة سلبية ويهدد حياة الزوجة كإدمانه للمخدرات هنا نتخذ قرار الانفضال أما إذا كان هناك استمرار للحياة نستمر في المنطقة الرمادية وتستمر الحياة دون انفصال”.

غادر الألم فورًا

أما في حال عدم الزواج، فنصح “ابن مسلم” المرأة بالابتعاد فورًا في هذه الحالة، وأردف: “في حال كان الشخص يتلاعب بالمشاعر وأصبح هناك استغلال أتخذ القرار بأن أغادر فورًا ولا أسمح له باستغلالي”.