وثق مقطع فيديو متداول استئذان الأمين السابق لمنطقة الرياض، عبدالله النعيم، من أمير الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في الذهاب للنوم، بعد شكره على استضافته في احتفال مركز الملك سلمان الاجتماعي بمناسبة مرور 25 عامًا على افتتاحه.

النعيم يشيد بجهود أمير الرياض

وقال النعيم: “الأمانة عملنا معًا، وحاولنا قدر الإمكان ننفع، ويستحق مني كل الاحترام والتقدير، هو بذل مجهودًا كبيرًا جدًا في مشروع مركز الملك سلمان منذ أن كان بداية في عام 1407 في رمضان، حينما طلبنا لإقامة هذا المشروع الخير الذي يحمل اسم رمز من رموز بلادنا الغالية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أطال الله في عمره”.

ورد الأمير قائلًا: “نحن نكمل المسيرة من بعدك”. فتابع النعيم: “شكرًا سمو الأمير توجت هذا الحفل بوجودك، واسمح لي سمو الأمير أنا أستأذن أروح أنام”، وهو ما رد عليه الأمير مازحًا: “مبكر بعد طال عمرك”.

مركز الملك سلمان الاجتماعي

يذكر أن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رعى مساء أمس الأربعاء، احتفال مركز الملك سلمان الاجتماعي بمناسبة مرور 25 عامًا على افتتاحه، وذلك في مقر المركز.

وأكد في كلمته على استمرارية المركز في التميز، مقدمًا شكره لرئيس مجلس الإدارة الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان ومنسوبي المركز كافة على جهودهم وأعمالهم.

وبدوره أكد الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس مجلس إدارة المركز، في كلمته التي رحب فيها بأمير الرياض والحضور، أن هذه الفكرة نمت وتطورت لتتحول إلى مشروع حيوي وصرح خيري اجتماعي شملت خدماته ومبادراته الجميع.

وأضاف: “نحتفل اليوم بهذه المناسبة العزيزة على نفوسنا لنشعر بالكثير من الفخر والاعتزاز لما وصلت إليه بلادنا من نهضة وتطور ورقي بمختلف المجالات، وتحرص إدارة المركز على أن تواكب أعماله ذلك الحراك التنموي ومستهدفات رؤية المملكة 2030، نحو تعزيز برامج جودة الحياة والتمكين المجتمعي”.