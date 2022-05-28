منع نادي الهلال فريق برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية من استكمال مهمتهم بتصوير الأطفال الأيتام الثلاثة: معتز ومودة ورحمة داخل أروقة النادي، ورصد فرحتهم بزيارة ناديهم المفضل بحسب ما أعلنه أحد أعضاء فريق البرنامج.

فيديو | فريق #الراصد: حضرنا من أبها لأجل أبنائنا الأيتام ولم نتمكن من إكمال مهمتنا الإنسانية والمهنية في نادي #الهلال pic.twitter.com/57ZBGRiOlS — الراصد (@alraasd) May 27, 2022

الأطفال داخل أروقة نادي الهلال

ونشر برنامج “الراصد” مقطع الفيديو الذي يرافق فيه المراسل الأطفال الثلاثة خلال رحلتهم من أبها للرياض لزيارة نادي الهلال إلا أن طلبهم تصوير فرحة الأطفال داخل النادي تم رفضه.

وقال المراسل تعليقًا على ذلك: “حاولنا أن نرصد فرحة الأطفال داخل النادي إلا أن طلبنا تم رفضه رغم أنه طلب إنساني بحت، ونحن سعداء برؤية الأطفال لأروقة ناديهم المفضل بعيدًا عما حصل من أحداث أثرت على قيامنا بواجبنا المهني”.

كما علق فريق الراصد على رفض الهلال لطلبهم قائلاً: “حضرنا من أبها لأجل أبنائنا الأيتام ولم نتمكن من إكمال مهمتنا الإنسانية والمهنية في نادي الهلال”.

تجاوب الهلال مع طلب الأطفال الأيتام

وكان الأطفال الأيتام الثلاثة “معتز ومودة ورحمة” قد ظهروا في لقاء سابق مع الراصد برفقة أسرتهم الحاضنة في خميس مشيط وأعربوا عن رغبتهم في زيارة نادي الهلال وتجاوب الهلال معهم ورحب بزيارتهم.