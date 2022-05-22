وصلت طائرة إخلاء طبي إلى عدن تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لإخلاء التوأم اليمني مودة ورحمة.
ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يوضح بدء عمليات الإخلاء تمهيدًا لإجراء عملية الفصل في الرياض.
فيديو | موفد #الإخبارية خالد الربعي: إنفاذًا لتوجيهات #خادم_الحرمين_الشريفين الفريق الطبي يصل إلى مطار #عدن لنقل التوأم السيامي #مودةورحمة إلى #الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/LWAt7F0pzY
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2022
التوأم اليمني يوسف وياسين
وكان الفريق الجراحي المختص بفصل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين أبناء محمد عبدالرحمن تمكن من فصل التوأم في عملية معقدة استغرقت 15 ساعة متواصلة، بمشاركة 24 مختصًا من الأطباء بجراحة الأعصاب للأطفال والتجميل والتخدير والتمريض والفنيين بقيادة الدكتور معتصم الزعبي.
فيديو | الفريق الطبي لمركز الملك سلمان يصل مطار #عدن لنقل التوأم السيامي #مودةورحمة إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في الحرس الوطني#الإخبارية pic.twitter.com/U5OSGnrj3G
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2022
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