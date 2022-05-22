وصلت طائرة إخلاء طبي إلى عدن تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لإخلاء التوأم اليمني مودة ورحمة.

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو يوضح بدء عمليات الإخلاء تمهيدًا لإجراء عملية الفصل في الرياض.

التوأم اليمني يوسف وياسين

وكان الفريق الجراحي المختص بفصل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين أبناء محمد عبدالرحمن تمكن من فصل التوأم في عملية معقدة استغرقت 15 ساعة متواصلة، بمشاركة 24 مختصًا من الأطباء بجراحة الأعصاب للأطفال والتجميل والتخدير والتمريض والفنيين بقيادة الدكتور معتصم الزعبي.