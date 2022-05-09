شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم في مسيرة الفوج الخالد حاملًا صورة والده وسط جموع كبيرة من الشعب الروسي الذي شارك في المسيرة.



ومسيرة الفوج الخالد هي مسيرة احتفالية تقام في روسيا والعديد من دول الاتحاد السوفيتي بمناسبة ذكرى النصر.

تصريحات بوتين في يوم النصر

وخلال كلمته في يوم النصر قال الرئيس الروسي إن الجيش الروسي ودونباس يقاتلان من أجل الوطن والمستقبل، يقاتلان في أرضهما، في نفس المكان الذي حارب فيه أسلافهما الأعداء في الماضي. وأضاف أن “الغرب لم يرد سماع حوار موسكو الذي لطالما دعونا إليه، وبدأ حلف الناتو في الزحف عسكريًا إلى مناطق جوار روسيا، وكانت هناك استعدادات لشن هجوم على شبه جزيرة القرم”.

وتابع أن الصدام مع النازيين الجدد (المقصود بهم الأوكرانيون والناتو بحسب وصفه) كان أمرًا لا مفر منه، وروسيا صدت العدوان بتحرك استباقي، وكان ذلك هو القرار الصائب الوحيد مشيرًا إلى أنه ” بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بدأت الولايات المتحدة تتحدث عن هيمنتها على العالم بأسره، وكأن الجميع يدور في فلكها، وهم قبلوا ذلك بخنوع، لكننا بلد مختلف ولن نتخلى أبدًا عن حب الوطن والإيمان والقيم التقليدية واحترام جميع الشعوب والثقافات”.

قدامى الحرب الجيل الخالد

وخاطب بوتين قدامى المحاربين الذين أرادوا حضور العرض في موسكو لكنهم منعوا من القدوم، قائلًا: أريد أن يعرفوا نحن نفتخر بمآثركم، متابعًا: مصرع كل جندي أو ضابط مأساة بالنسبة لنا جميعًا وخسارة لا تعوض لذويهم، ونحن نبذل قصارى الجهد لمساعدة أسر الجنود الذين سقطوا على أرض المعركة بكل استبسال.