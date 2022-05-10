شهدت بلدة الثنية غرب بيشة اليوم الثلاثاء جريان السيول بشدة بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم.

وأظهر مقطع فيديو جريان الشعاب والأودية وارتفاع منسوب المياه فيما من المتوقع هطول المزيد من أمطار الخير والبركة.

توقعات الأرصاد اليوم

من جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية والجوف والأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ومن نصف متر إلى متر وربع على الجزأين الشمالي والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط وخفيف الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.