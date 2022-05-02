وثق مقطع فيديو متداول رقص الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مجدداً على أنغام الموسيقى أمام أنصاره، في تجمع حاشد أقيم أمس الأحد بولاية نبراسكا الأمريكية.

Trump dancing at his rally in Nebraska 😂🔥pic.twitter.com/pKZHaJvMaP

— LivePDDave 🇺🇸 🚨 🥊 (@LivePDDave1) May 2, 2022

ودافع ترامب عن حاكم نبراسكا الجمهوري، تشارلز هيربستر بعد أيام فقط من إعلان أحد المحققين في نبراسكا أن 7 نساء، بمن في ذلك السيناتورة الجمهورية عن الولاية، جولي سلامة، اتهمن الحاكم بمضايقتهن في عدة مناسبات سياسية أو مسابقات ملكات الجمال، مع اتهام امرأة أخرى له بتقبيلها قسرًا.