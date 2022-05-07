أعلنت الإعلامية السودانية تسابيح مبارك مغادرتها قناة الحدث بعد مسيرة مهنية امتدت على مدار 13 عامًا في مجموعة MBC قضت منها 4 سنوات في الحدث.

(في وداع الحدث)

كانت هذه آخر ساعاتي الإخبارية بعد سنوات أربع على هذه الشاشة التي كانت حدثاً في حياتي وغيرت في ما غيرت رفقة زملاء سعدت وتشرفت بالعمل معهم🙏🌹 ممتنة للجميع وشكراً للجميع وتمنياتي للجميع بالتوفيق

وشكراً للحدث 🌹#السودان #الحدث pic.twitter.com/xi262dYYTp

— تسابيح مبارك (@TsabihAli) May 6, 2022

وخلال تقديمها آخر نشرة إخبارية على الحدث أعلنت تسابيح انتهاء عملها مودعة جمهورها على أمل اللقاء بهم في مساحة إعلامية أخرى ستذكرها في حينه لكنها أفصحت عنها فيما بعد.

وقالت مبارك معلقة على المقطع : كانت هذه آخر ساعاتي الإخبارية بعد سنوات أربع على هذه الشاشة التي كانت حدثاً في حياتي وغيرت في ما غيرت رفقة زملاء سعدت وتشرفت بالعمل معهم”.

وجهة تسابيح مبارك المقبلة

وبعد قليل من نبأ استقالتها من الحدث كشفت مبارك عن وجهتها الجديدة حيث نشرت صورة لها مع شعار قناة سكاي نيوز عربية وعلقت عليها بالقول :” رحلة مهنية جديدة سأبدأها عبر مؤسسة إعلامية انتزعت مساحتها في فضاء الإعلام، هي خطوة أسأل الله فيها التوفيق والسداد، شكراً لكم جميعاً لمحبتكم ودعمكم وقريباً ألقاكم على شاشة سكاي نيوز فكونوا على الموعد”.

يذكر أن تسابيح قد التحقت بمجموعة MBC قبل 13 عامًا كمراسلة ميدانية بمكتب Mbc في الخرطوم وبعدها تدرجت في المهام الوظيفية حتى انتهى بها المطاف مقدمة لنشرة الأخبار على قناة الحدث قبل 4 سنوات من انتقالها إلى سكاي نيوز عربية.