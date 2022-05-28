تعامدت الشمس على الكعبة المشرفة ظهر اليوم السبت في ظاهرة فلكية هي الأولى من نوعها خلال العام الجاري وذلك أثناء تأدية ضيوف الرحمن صلاة الظهر في المسجد الحرام حيث اختفى ظل الكعبة تمامًا.

فيديو | المعجزة الإلهية.. ضيوف الرحمن يؤدون صلاة الظهر في #المسجد_الحرام تحت تعامد الشمس الأول على #الكعبة_المشرفة #الإخبارية pic.twitter.com/uuXRHsH2pA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 28, 2022

تعامد الشمس على الكعبة

وتعامدت الشمس على الكعبة عند الساعة 12:18 ظهراً ، حيث كانت الشمس عند أقصى ارتفاع لها بزاوية 90 درجة تقريبا واختفى ظل الكعبة تماماً وظلال جميع الأجسام في مكة وأصبح ظل الزوال صفراً.

وفي وقت سابق بين رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، مفيدا أنه وأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو ، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.