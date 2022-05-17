حصل استشاري أمراض القلب في مركز الأمير سلطان لأمراض القلب، الدكتور عبدالعزيز الخالدي، على وسام الشرف من بولندا بعد إجرائه عملية جراحية نادرة لإصلاح 16 شريانًا لطفل بولندي قضى 11 شهرًا في العناية المركزة، في المملكة العربية السعودية.

فيديو | الطبيب عبدالعزيز الخالدي يحظى بوسام الشرف البولندي نظير إصلاحه 16 شريانا لطفل في عملية نادرة عالميا في الرياض#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/hCB9IatiNL

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 17, 2022

وقدم برنامج الجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية في مركز الأمير سلطان لأمراض القلب أكثر من 380 عملية جراحية معقدة، وأكثر من 37 مريضًا لمتلازمة تعرج الشرايين تم نجاحهم بنجاح.

المركز الوحيد

وقال الدكتور عبدالعزيز الخالدي: “في عام 2008 قمنا بأول عملية ناجحة، ونشرناها في المجلات الطبية، مما كان لها صدى واسع، بعدها توالت علينا الحالات المشابهة، حيث كنا المركز الوحيد الذي يقوم بمثل هذه العمليات”.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية: “في أواخر 2015 تواصل معي برفسور من جامعة وارسو في طب قلب الأطفال، وطلب مني استشارة بخصوص أحد مرضاه، وهو طفل يبلغ من العمر 11 شهرًا، ويرقد بالعناية المركزة منذ الولادة ويعاني من متلازمة تعرج الشريان وحالته حرجة جدًا، ولم يتمكن من الخروج من المستشفى منذ ولادته”.

حالة نادرة وعملية معقدة

وأكد الخالدي أنه بعد مراجعة الصور والتحاليل، تبين مشابهة حالة الطفل لعدد من الحالات التي تم إجراء العملية لها من قبل في المملكة، وتم إبلاغ أهل المريض، الذين قاموا بدورهم بمخاطبة الحكومة البولندية، فتقدمت مع رئيس وزراء بولندا بخطاب رسمي للسعودية تطالب بالتعاون لإجراء العملية.