تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يعرض لحظة طرد جماهير أتلتيكو مدريد مشجعًا لـ ريال مدريد وابنه من مدرجات ملعب “واندا ميتروبوليتانو” مع توجيه سباب لهما قبل أن تشتبك الجماهير فيما بينها بسبب المسؤولية عن الواقعة.

وظهر المشجع في مقطع فيديو وهو يرتدي قميص الريال وابنه يرتدي قميص البرتغالي كريستيانو رونالدو لكن هذا الأمر لم ينل إعجاب جماهير الأتلتيكو التي هاجمت الأب ونجله.

تفاصيل الواقعة

ونقلت قناة Movie Star الإسبانية أحداث الواقعة التي كادت تنتهي بشغب بين جماهير أتلتيكو مدريد، الذين اختلفوا فيما بينهم بشأن التعامل مع المشجع المنافس وابنه وبدأوا في إلقاء المسؤولية على بعضهم البعض ودخلوا في مناوشات دفعت الأمن الإسباني للتدخل وفض اشتباك مشجعي فريق أتلتيكو مدريد.

ملخص مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

وبالأمس، انتهت قمة أتلتيكو مدريد ضد الريال، بخسارة الأخير بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وشهد الشوط الأول أفضلية هجومية لنادي أتلتيكو مدريد الذي حاول في أكثر من مناسبة مهاجمة مرمى الحارس الأوكراني لونين.

ومن محاولة هجومية ناجحة تحصل البرازيلي ماثيو كونها لاعب الأتلتيكو على ركلة جزاء بعد اصطدامه بمدافعي الريال فاييخو وميليتاو.

وسدد البلجيكي يانيك كاراسكو ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من الديربي بتأخر ريال مدريد بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من قمة أتلتيكو مدريد ضد الريال، أهدر أتلتيكو مدريد أكثر من فرصة هجومية عبر الفرنسي أنطوان جريزمان وكاراسكو، حيث كان الأتلتيكو قريبًا من تسجيل هدفين على الأقل.

وانتهت المباراة بخسارة ريال مدريد، الذي تجمد رصيده عند 81 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد أتلتيكو مدريد بعد الفوز 64 نقطة في المركز الرابع.