سارع طيران الأمن للمشاركة في إخماد حريق الظهران مول في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية ومساندة آليات الدفاع المدني التي تكافح الحريق منذ ساعات.

فيديو | بسبب ضخامة حريق #الظهران_مول طيران الأمن يشارك في عمليات الإخماد #الإخبارية pic.twitter.com/UWiisdKrP2

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو الطائرات العمودية وهي تحلق فوق مول الظهران التجاري؛ لإخماد النيران بعد تصاعد أعمدة اللهب وتزايد سحب الدخان الكثيفة في الأجواء.

الإطفاء الجوي والطيران العمودي:

كما شارك في إخماد الحريق فرق الإطفاء الجوي عبر الطيران العمودي التي حلقت أيضًا فوق مول الظهران، في محاولة للسيطرة على النيران المستعرة.

الدفاع المدني يباشر حريق الظهران مول:

وكان الدفاع المدني أعلن في بيان مقتضب له أن مدني الخبر يباشر حريقًا في العوازل السقفية في مجمع الظهران التجاري، ولا زالت عمليات الإخماد مستمرة، دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وقال الدفاع المدني في بيان إلحاقي: إن عمليات إخماد حريق مجمع الظهران التجاري ما زالت مستمرة بمشاركة طيران الأمن والجهات المساندة، دون تسجيل أي إصابات حتى الآن.