شهد محيط مطار جنيف الدولي مساء أمس الجمعة حريقًا هائلًا، وثقه عدد من شهود العيان الذين رصدوا بكاميرات هواتفهم ألسنة الدخان تتصاعد جراء الحريق.

وكشف عدد من وسائل الإعلام السويسرية أن الحريق وقع في عدد من المناطق المجاورة لمطار جنيف الدولي، وهي “المبنى المستقبلي للشرطة الدولية، والمركز الفيدرالي لطالبي اللجوء في Grand-Saconnex”.

وتسبب الحريق في توقف حركة الطيران داخل المطار بشكل مؤقت لحين السيطرة على الحريق، واستمر ذلك لمدة 120 دقيقة حتى استطاع رجال الحماية المدنية السويسرية في السيطرة على الحريق.

استئناف الرحلات من مطار جنيف

بدوره أعلن إيجناسي جينيرات، المتحدث الرسمي باسم مطار جنيف الدولي، عن استئناف حركة رحلات الطيران الجوية داخل المطار مرة أخرى بعد إخماد الحريق.