اشتعل حريق هائل في مجمع الظهران مول في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وهرعت معدات الدفاع المدني على الفور لموقع الحادث لمكافحة النيران.

#الظهران_مول

حريق في مجمع الظهران صباح الجمعة ٢٠٢٢/٠٥/١٣

لاحول ولاقوة الا بالله pic.twitter.com/RJPH1lSTdN

— الجوكر (@Me3tly) May 13, 2022

الدفاع المدني يباشر حريق الظهران مول:

وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له: إن مدني الخبر يباشر حريقًا في العوازل السقفية في مجمع الظهران التجاري، ولا زالت عمليات الإخماد مستمرة، دون تسجيل إصابات حتى الآن.

فيديو | الإطفاء الجوي.. الطيران العمودي يشارك في عملية إخماد نيران مجمع #الظهران_مول#الإخبارية pic.twitter.com/Qu1gl5xFCU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2022

وبحسب المعلومات المتوفرة فقد تركزت الأدخنة التي انتشرت على نطاق واسع في ثلاث بوابات (10 و11 و12) من المجمع، على الرغم من مباشرة فرق الدفاع المدني الحادث في محاولة لإخماد النيران.

فيديو | بسبب ضخامة حريق #الظهران_مول طيران الأمن يشارك في عمليات الإخماد #الإخبارية pic.twitter.com/UWiisdKrP2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2022

الطائرات العمودية تشارك في إخماد الحريق:

وشارك الطيران العمودي في عملية إخماد نيران مجمع الظهران مول، حيث تصاعدت الأدخنة بشكل كثيف. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة سحب الدخان الكثيف التي غطت سماء المنطقة المحيطة بمجمع الظهران التجاري، حيث امتد الدخان لمسافات بعيدة.