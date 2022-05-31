قد يغفل بعض مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور عن إسناد واحد أو أكثر من التابعين، ومع ذلك لا يزال بالإمكان تعديل البيانات وإضافة التابعين المشمولين في المنزل.

خطوات إسناد التابعين

ويتاح أمام المتقدم إمكانية إنشاء أكثر من منزل ثم إضافة كل تابع في المنزل الذي ينتمي إليه بشكل كامل، لكن في حالة نسيان إضافة أحد التابعين، فيجب النظر إلى الخطوات التالية حتى يتم اكتمال التسجيل.

سحب الطلب المقدم وإعادة التقديم مرة أخرى بعد مرور 24 ساعة من وقت سحب الطلب، وذلك من خلال الدخول على كلمة الطلب واختيار سحب طلب التقديم وكتابة سبب السحب. عند اختيار سبب السحب نضغط على كلمة “أخرى” ونكتب في الخانة الخاصة بالسبب “إضافة التابعين بالمنزل”، والضغط على صحة الكلام والتعهد. وبعد ذلك نضغط على قائمة تأكيد سحب الطلب، وعقب ذلك سيأتي لك رسالة بنجاح سحب الطلب. عقب ذلك، ندخل على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي مرة أخرى ولكن بعد مرور 24 ساعة، ونقوم بإعادة الطلب ويتم إضافة التابعين بالمنزل والتأكيد على الأمر.

موعد الضمان الاجتماعي المطور

ومن المقرر صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور لجميع المستحقين عن شهر يونيو غدًا الأربعاء.

وفي وقت سابق قالت الموارد البشرية إن المستفيدين من الضمان الاجتماعي السابق الذين يسجلون بالضمان المطور يتم إدراجهم ضمن دورة الأهلية على الضمان المطور بعد مضي 9 أشهر من تاريخ التسجيل.

وأكدت وزارة الموارد البشرية أن ذلك لا يؤثر على صرف المعاش وفقًا للنظام السابق.