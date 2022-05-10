أعلنت شرطة مكة يوم أمس القبض على مقيم يمني زعم وجود توجه لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة ليتبين لاحقًا أنه أشهر نصاب يمني على مدى السنوات العشر الماضية.

فيديو | القبض على أشهر نصاب يمني و #الإخبارية تكشف التفاصيل#نشرة_النهار pic.twitter.com/eoUe4BIOTr

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 10, 2022

مسيرة النصاب اليمني

قناة الإخبارية سلطت الضوء في مقطع فيديو على مسيرة النصاب اليمني التي بدأها في عام 2012 في عدن حيث زعم أن الحكومة اليمنية في حينه تعد لأكبر مشروع تطوير عقاري قيمته 20 مليار دولار أي أكثر من 7 أضعاف الميزانية اليمنية حينذاك.

وتوالت عمليات المحتال اليمني الذي تنقل ما بين الدمام واليمن ليستقر به المطاف في جدة حيث استأجر قاعة ودعا فيها بعض الحضور ليزف إليهم بشرى مزيفة تمهيدًا للحصول على أموال من راغبي توفيق أوضاعهم.

نتائج التحريات الأمنية

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة صرح يوم أمس بأن التحريات الأمنية أسفرت عن تحديد هوية شخص، مقيم من الجنسية اليمنية، ظهر في مقطع فيديو متحدثًا داخل قاعة احتفالات في محافظة جدة بدعوة وترتيب منه، عن مشروع قادم لتصحيح أوضاع بعض المقيمين في المملكة – على حد زعمه، وهي ادعاءات غير مبنية على أسس رسمية، حيث أُوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.