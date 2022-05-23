تمكنت القوات الروسية من إحكام قبضتها على مصنع آزوفستال، أكبر المصانع في مدينة ماريوبول الأوكرانية. وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة العربية، دخول القوات الروسية إلى المصنع، وإحكام سيطرتها عليه بالدبابات.

ملاجئ مصنع آزوفستال

وكتب أحد الجنود الأوكرانيين الذي يبدو أنه كان مرابطًا في ذلك المصنع، في تغريدة على حسابه في تويتر: “حسنًا هذا كل شيء. شكرًا لكم من ملاجئ آزوفستال – مكان موتي وحياتي”.

وأدرج الجندي الأوكراني في تغريدته صورًا من مصنع آزوفستال، توضح حجم الدمار الذي أصاب الموقع.



ويعد مصنع “آزوفستال” مجمعًا صناعيًا، تبلغ مساحته 11 كيلومترًا مربعًا، ويقع على ساحل بحر آزوف، وله ميناء شحن خاص به.

كما يعتبر مدينة صناعية مكتملة، تضم قرب 41 مصنعًا، بينهم طرق ممهدة لانتقال المعدات والأفراد.





هدف استراتيجي

واعتبرت مدينة ماريوبول الساحلية المطلة على بحر آزوف، جنوب شرق أوكرانيا، هدفًا استراتيجيًا للقوات الروسية منذ اندلاع الحرب بين الطرفين، في 24 فبراير الماضي، نظرًا لأن تأمينها يمنح طريقًا بريًا مؤمنًا بين الشرق الأوكراني، وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لأراضيها عام 2014.