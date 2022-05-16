وبخ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مسؤولين فشلوا في توصيل أدوية للشعب وسط تفشي فيروس كورونا في البلاد خلال زيارته لصيدليات بيونغ يانغ.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن المكتب السياسي لحزب العمال الكوري الحاكم عقد يوم أمس الأحد اجتماعًا تشاوريًا طارئًا مرة أخرى لمناقشة إجراءات الوقاية من الوباء.

وانتقد كيم خلال الاجتماع عدم توفير الأدوية بشكل صحيح للصيدليات، على الرغم من أن المكتب السياسي أصدر أمرًا طارئًا للإفراج الفوري عن الأدوية الاحتياطية الحكومية وتزويدها في الوقت المناسب” و”أمر جميع الصيدليات بالتحول إلى نظام تشغيل على مدار الساعة“.