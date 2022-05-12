حقق مشهور التواصل عبدالرحمن المطيري أمنية والده من الزواج من أذربيجانية ووثق جانبًا من حفل الزواج عبر سناب المطيري.

ماشاءالله ابو عبدالرحمن المطيري تزوج من اذربيجان فرحت عياله له😭😭😭😭😭😭😂#عبدالرحمن_المطيري pic.twitter.com/eyrF7N8WiH

— 𝚂𝙰𝚁𝙰 (@Siilii_8) May 12, 2022

ووثق مقطع فيديو متداول من سناب عبدالرحمن المطيري لحظة وصول والده إلى مقر إقامة حفل الزفاف في أذربيجان حيث ظهر المطيري الابن في الصورة وهو ينتظر والده أمام مقر إقامة الحفل.

وحظي الحفل بحضور عدد كبير من أهل العروسين وحرص الكثير منهم على توثيقه بكاميرات هواتفهم الجوالة.

عبدالرحمن المطيري راعي الددسن

وكان المطيري أثار حالة من الجدل مؤخرًا بعدما قرر قطع رحلة من المملكة إلى الإمارات على متن سيارة ددسن الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين نوعًا من البحث عن الشهرة بلا مبرر.

وكان المطيري ظهر مع السيارة الددسن، بعد الوصول لدبي، كما التقى قائد الشرطة في الإمارات، الذي رحب بالمطيري في بلده الثاني.

وحرص عدد من الإماراتيين على التقاط الصور مع سيارة المطيري الددسن القديمة، رغم وقوفها بجانب أحدث السيارات اللامبورجيني.

ثروة المطيري

وكان المطيري قد قال مؤخرًا أن دخله من الدعاية والإعلانات على حسابه في سناب شات يدر عليه ما يقدر بنحو 45 مليون ريال (ما يقرب من 12 مليون دولار) سنويًا.

يذكر أن المطيري ولد في بدايات عام 1993 وعمله الأساسي هو صناعة المحتوى والتدوين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي داخل دول الخليج العربي، كما يُقدم العديد من المُبادرات والأعمال الخيرية.