وثق مقطع فيديو متداول قيام سائق تاكسي متهور بدهس شرطي عراقي من رجال المرور عمدًا في أحد شوارع مدينة الديوانية جنوب البلاد.

سائق تاكسي متهور يدهس شرطي مرور و يحمله على مقدمة سيارته في #الديوانية و قوات الأمن تلقي القبض عليه#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/4mO1wEW4aa

— AlSharqiya TV – قناة الشرقية (@alsharqiyatv) May 7, 2022

دهس شرطي عراقي

وبحسب المقطع الذي بثته قناة الشرقية العراقية فقد تشبث الشرطي بمقدمة السيارة التي واصلت السير دون أن تعبأ له فيما تمكنت دوريات المرور في وقت لاحق من القبض عليه .

وتسبب المقطع في حالة من الصدمة والغضب لدى العراقيين الذين طالبوا بتوقيع أشد العقوبات على السائق حتى يكون عبرة لكل من يفكر في التجاوز أو التعدي على الأنظمة.