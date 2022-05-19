أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، صباح أمس الأربعاء الموافق 18 مايو 2022م معرض الخط العربي بالعاصمة التونسية، وذلك خلال انعقاد اجتماعي المؤتمر العام والمجلس التنفيذي للمنظمة الذي تترأسه المملكة العربية السعودية.

وافتتح المعرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” الدكتور محمد ولد عمر ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة هاني بن مقبل والمدير العام لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور بندر بن عبدالله المبارك.

وذلك بحضور أعضاء المجلس التنفيذي لـ”الألكسو” وشخصيات ثقافية ومبدعين عرب.

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر: اليوم نحن في شارع الثقافة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” وفي معرض الخط العربي وعندما نتحدث عن الخط العربي نتحدث عن جهود مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في شتى المجالات سواء داخل المملكة أو خارجها، وهذا المعرض الذي أقيم في عدة دول ونحن اليوم في تونس نتشرف أن نجد العديد من الخطاطين السعوديين بأنواع من الخط العربي سواء آيات من القرآن الكريم أو الشعر العربي، ونفخر كذلك بجهود المملكة العربية السعودية في تسجيل الخط العربي في اليونسكو والذي أثمر عن عمل دؤوب قامت به أجهزة مختلفة في المملكة باعتبار الخط العربي رمزًا للثقافة العربية والإسلامية.

كما أشاد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، الدكتور محمد ولد عمر، خلال كلمة الافتتاح بما قدمته المملكة العربية السعودية من دعم وجهود كبيرة لتسجيل ملف فنون الخط العربي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وأضاف أنه وفي إطار مواصلة الاحتفال بهذا الحدث الهام تحتفي المنظمة بهذا المعرض الذي يضم عديد المأثورات الرائعة المحبرة بعدة أنواع من الخط العربي وسجلاته الزخرفية البديعة.

وأشار ولد عمر إلى أنه من المنتظر أن يدوم هذا المعرض شهرًا كاملًا ويتم اختتامه بندوة فكرية في شهر يونيو القادم يشارك فيها نخبة من الخطاطين من الدول العربية، وتتضمن مجموعة من المحاضرات التي توثق مسيرة هذا الفن عبر التاريخ.

وجدد المدير العام لـ”الالكسو” تأكيده على أن حضور مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وتنظيم هذا المعرض الهام يعد فرصة لتعزيز التعاون والشراكة مع عديد المؤسسات بالمملكة العربية السعودية، متوجهًا بالشكر إلى إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة التي أقامت هذا المعرض.

وعبر مدير عام مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور بندر المبارك عن سعادته بإقامة هذا الحدث في نسخته الرابعة بعد إطلاقه في الرياض والدار البيضاء وبكين والآن في تونس، والذي يعزز جهود المكتبة في نشر الثقافة والمعرفة الإسلامية والعربية والتي تأتي ضمن رسالتها السامية، إضافة إلى ما قدمته المكتبة من خلال استخدام التقنيات الحديثة في معارضها باستخدام الواقع الافتراضي والمعزز ونقل هذه المعارض المميزة لكافة المهتمين.