وثق مقطع فيديو متداول اصطياد سمكة عملاقة وزنها نحو طن، من ساحل مدينة جبلة بسوريا.

وأظهر المقطع الذي نشرته شبكة “الحدث”، السمكة العملاقة التي تم اصطيادها، ولضخامة حجمها احتاج الصيادون إلى رافعة لنقلها.

وحسب ما تم تداوله فيطلق على هذه السمكة “القمر العملاقة”، وقد بيعت بـ 17 دولارًا فقط، لقلة اللحم فيها.

ما هي سمكة القمر ؟

وتعرف هذه السمكة باسم “سمكة القمر العملاقة” وهي كبيرة الحجم، تتخذ شكلًا دائريًا ويبدو جسمها مضغوطًا وعميقًا، وهي من الأسماك المفترسة شديدة الخطورة، ولا تؤكل نظرًا لاحتوائها على معدلات عالية نسبيًا من الزئبق.