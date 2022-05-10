اصطدمت سيارة بمقدمة منزل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي تبلغ تكلفته 1.6 مليون دولار، منذ قليل، وقد دمرت جزءًا من السور المحيط به.

وكانت السيارة من نوع Vauxhall Astra السوداء، واصطدمت بالسياج والشجرة في المنزل المكون من أربعة أسرّة والذي اشتراه بوريس جونسون وزوجته كاري في عام 2020.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد استيقظ بوريس جونسون وزوجته مذعورين من صوت ارتطام السيارة بالجدار، بحسب ما نقلت عن مصدرها الخاص المقرب من رئيس الوزراء البريطاني.

إصابة سائق السيارة:

وتم علاج السائق من إصابة طفيفة وقام المسعفون بتقييم حالته ولم يحتج إلى علاج في المستشفى، حيث عولج في مكان الحادث، وفي المقابل فإن السيارة أُصيبت بأضرار بالغة.

وكان هناك خوف من أن يكون حادثًا يحمل خطورة ما، حيث كان متظاهرون موالون لروسيا استهدفوا المنزل قبل أسابيع، لكن الشرطة قالت إنه حادث غير مدبر.

دعوات لاستقالة بوريس جونسون:

ويُذكر أن جونسون تلقى غرامة لخرقه قواعد مكافحة فيروس كورونا بسبب تناول وجبة غذائية مع فريق من حزبه، وعلق على ذلك قائلًا: إنني أتكلم بوضوح تام عندما أؤكد أنه لم يتم انتهاك أي قانون، لكن إذا قررت الشرطة تغريمي فسأقوم بالطبع بما يجب.

ودعا زعيم العارضة البريطانية، كير ستارمر، بوريس جونسون إلى الاستقالة في الأسابيع الماضية.