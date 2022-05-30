نجت لوحة الموناليزا مساء أمس الأحد، من محاولة تشويه بكريمة الكعك والحلوى وسط ذهول دهشة زوار متحف اللوفر بفرنسا.

ودخل شاب يبدو أنه في العقد الثالث من عمره، إلى المتحف، متنكرًا في زي امرأة عجوز عبر ارتداء الشعر المستعار، والجلوس على كرسي متحرك.

وبعد نجاحه في الدخول للمتحف فوجئ الحضور بإلقائه الكعكة بالكريمة وهو يصرخ بصوت عالٍ ما أثار اندهاش الحضور.

وعند إلقاء القبض عليه، استمر الشاب في الصراخ قائلًا: “”هناك أشخاص يحاولون تدمير الكوكب.. فكر بالأرض.. فكر فقط”.

ولم تتعرض اللوحة لأي ضر بسبب الغلاف الزجاجي الذي يحيطها، لذلك ظلت الحلوى على سطح الزجاج دون المساس بألوان اللوحة.

محاولات تدمير الموناليزا

يذكر ان لوحة الموناليزا رسمها الفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي قبل 500 عام، وتم حفظها في متحف اللوفر بعرض 53 وارتفاع 77 سنتيمترًا.

ولم تكن محاولة تدمير اللوحة هي الأولى من نوعها، فقد تعرضت في خمسينيات القرن الماضي، لمحاولة إلقاء “حامض كبريتيك”، كما حاولت امرأة رشها بطلاء أحمر أثناء عرضها في 1974 بطوكيو، إلا أنه لم يصل إليها.

كما ألقى سائح روسي كوبًا من الشاي عليها في صيف 2009 عليها، بلل لوحها الزجاجي فقط.