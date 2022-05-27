تتميز منطقة أبها بأجوائها الخلابة وضبابها الذي يجعلها وجهة لكثير من الباحثين عن تجربة سياحية فريدة من داخل المملكة ومن خارجها على حد سواء.
شاهد.. الضباب الكثيف يغطي مرتفعات #أبها جنوب #السعودية.. تمتاز المنطقة بأجواء معتدلة في فصل الصيف وتعتبر وجهة للسيّاح من داخل المملكة وخارجها
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@Khaled_aasere pic.twitter.com/pUNSsqlazm
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 27, 2022
ونشرت قناة العربية مقطع فيديو يظهر الضباب المتعالي فوق مدينة أبها، يقارب السماء بين الجبال في مشهد خلاب من الطبيعة، وتشتهر مدينة أبها بلقب سيدة الضباب، وكذلك لقب عروس البحر لتنافس بذلك أشهر المدن السياحية حول العالم.
أمطار رعدية على عسير
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره الصادر اليوم عن حالة الطقس، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، ما يؤثر على مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف حائل، والقصيم ويمتد إلى الرياض.
كما توقع تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على كل من: مرتفعات جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
كما تظهر الغيوم جزئيًا على مناطق حائل، والقصيم، والرياض، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف.
ويسود طقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر، ولا يستبعد تكوّن الضباب على الجزء الشمالي والجنوبي من البحر الأحمر، وتنتظر عسير اليوم أمطارًا رعدية، ونشاطًا في الرياح وتدنيًا في مستوى الرؤية، يستمر حتى العاشرة مساءً.
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