تتميز منطقة أبها بأجوائها الخلابة وضبابها الذي يجعلها وجهة لكثير من الباحثين عن تجربة سياحية فريدة من داخل المملكة ومن خارجها على حد سواء.

شاهد.. الضباب الكثيف يغطي مرتفعات #أبها جنوب #السعودية.. تمتاز المنطقة بأجواء معتدلة في فصل الصيف وتعتبر وجهة للسيّاح من داخل المملكة وخارجها عبر:

@Khaled_aasere pic.twitter.com/pUNSsqlazm — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 27, 2022

ونشرت قناة العربية مقطع فيديو يظهر الضباب المتعالي فوق مدينة أبها، يقارب السماء بين الجبال في مشهد خلاب من الطبيعة، وتشتهر مدينة أبها بلقب سيدة الضباب، وكذلك لقب عروس البحر لتنافس بذلك أشهر المدن السياحية حول العالم.