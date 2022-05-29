بدأ نظام نور اليوم الأحد في تلقي طلبات تسجيل طلاب رياض الأطفال للعام الدراسي 1444هـ في 3 مستويات بحسب تاريخ ميلاد الطفل.

ويتم التسجيل من حساب ولي الأمر وهذا يقتضي أن يكون هناك اسم مستخدم وكلمة مرور في موقع نور حتى يتمكن ولي الأمر من التسجيل.

تسجيل الطلاب في نظام نور

ويتم التسجيل في موقع نور من خلال الخطوات التالية :

الدخول على موقع نور https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx في حالة وجود اسم مستخدم وكلمة مرور يتم إدخال البيانات ثم الضغط على تسجيل الدخول. في حالة عدم وجود حساب مسبق يتم اختيار تسجيل ولي الأمر. قم بإدخال رقم السجل الخاص بولي الأمر. أدخل اسم المستخدم المقترح. بعد ذلك سوف يتم نقلك إلى شاشة أخرى لاستكمال بيانات التسجيل.

المستندات المطلوبة

وتتم عملية التسجيل عبر حساب ولي الأمر في نظام نور مع ضرورة توفر بعض المستندات على النحو التالي: