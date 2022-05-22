أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن وصول سرعة الرياح إلى 55 كلم/ ساعة، مع احتمالية تكون عاصفة ترابية اليوم على بعض مناطق المملكة.

عاصفة ترابية اليوم وغدًا



وأشار المركز في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر إلى أنه من المتوقع هبوب العاصفة على كل من الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، في هين تهب غدًا الاثنين على القصيم، والرياض، والمنطقة الشرقية.

تأثر حركة البحر الأحمر

وتتأثر كل من مناطق تبوك، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، بالأتربة المثارة وارتفاع حركة الأمواج، ما يقضي باتخاذ الحذر من قبل البحارة والصيادين.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة البدع، لافتًا إلى استمرار الوضع حتى الثامنة مساءً.

يذكر أن درجات الحرارة اليوم تسجل في مكة المكرمة 48 درجة في الظل، بينما تنخفض في الباحة إلى 16 درجة مئوية.

وتتعرض المملكة منذ مطلع الأسبوع الماضي لتقلبات في الطقس، وارتفاع شديد في درجات الحرارة إذ بلغت العظمى في جدة 48 درجة مئوية في الظل، فضلًا عن الرياح المثيرة للأتربة التي قد تصل إلى حد العواصف على بعض المناطق.