أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن وصول سرعة الرياح إلى 55 كلم/ ساعة، مع احتمالية تكون عاصفة ترابية اليوم على بعض مناطق المملكة.
🛑 تنبيه
رياح تصل إلى ٥٥ كلم/س واحتمال تكون عاصفة ترابية اليوم على مناطق: #الحدود_الشمالية #الجوف #حائل ويوم غد على #القصيم #الرياض #المنطقة_الشرقية
وتأثر مناطق #تبوك #مكة_المكرمة #المدينة_المنورة بالأتربة المثارة وارتفاع الأمواج
نامل متابعة معلومات #الطقس وتعليمات الجهات المعنية pic.twitter.com/PkmK4bZdWC
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) May 22, 2022
عاصفة ترابية اليوم وغدًا
وأشار المركز في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر إلى أنه من المتوقع هبوب العاصفة على كل من الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، في هين تهب غدًا الاثنين على القصيم، والرياض، والمنطقة الشرقية.
تأثر حركة البحر الأحمر
وتتأثر كل من مناطق تبوك، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، بالأتربة المثارة وارتفاع حركة الأمواج، ما يقضي باتخاذ الحذر من قبل البحارة والصيادين.
كما نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة البدع، لافتًا إلى استمرار الوضع حتى الثامنة مساءً.
يذكر أن درجات الحرارة اليوم تسجل في مكة المكرمة 48 درجة في الظل، بينما تنخفض في الباحة إلى 16 درجة مئوية.
وتتعرض المملكة منذ مطلع الأسبوع الماضي لتقلبات في الطقس، وارتفاع شديد في درجات الحرارة إذ بلغت العظمى في جدة 48 درجة مئوية في الظل، فضلًا عن الرياح المثيرة للأتربة التي قد تصل إلى حد العواصف على بعض المناطق.
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