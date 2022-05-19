شهدت استراحة ما بين شوطي مباراة الهلال والفيحاء بـ نهائي كأس الملك، عروضًا فنية وغنائية مبهرة جذبت أنظار الحاضرين في ملعب الجوهرة المشعة بـ جدة.
فيديو | "لابتسم سلمان كل الشعب مثله يبتسم" .. الفنان #رابح_صقر يطرب مسامع جمهور نهائي #كأس_الملك في #الجوهرة#الهلال_الفيحاء#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/TkALUYG0fP
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 19, 2022
فعاليات عديدة في أرضية وسماء ملعب الجوهرة
واستمرت الفعاليات لمدة 25 دقيقة تخللها فقرات استعراضية وغنائية حيث أطرب الفنان الكبير رابح صقر الحاضرين بأغنية ” لابتسم سلمان كل الشعب مثله يبتسم” أمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
فيديو | جانب من الاحتفالات المصاحبة لنهائي #كأس_الملك #الهلال_الفيحاء#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/6JaRcsdddF
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 19, 2022
كما تزينت سماء ملعب الجوهرة بصورتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان، في لقطة نالت إعجاب جميع الحاضرين.
التعادل حاضر بين الفريقين
وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بتقدم الهلال بهدف سالم الدوسري ثم تعادل البرازيلي رامون لوبيز لـ الفيحاء بالدقيقة الـ66 من عمر المباراة.
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