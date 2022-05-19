شهدت استراحة ما بين شوطي مباراة الهلال والفيحاء بـ نهائي كأس الملك، عروضًا فنية وغنائية مبهرة جذبت أنظار الحاضرين في ملعب الجوهرة المشعة بـ جدة.

فعاليات عديدة في أرضية وسماء ملعب الجوهرة

واستمرت الفعاليات لمدة 25 دقيقة تخللها فقرات استعراضية وغنائية حيث أطرب الفنان الكبير رابح صقر الحاضرين بأغنية ” لابتسم سلمان كل الشعب مثله يبتسم” أمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما تزينت سماء ملعب الجوهرة بصورتي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو الأمير محمد بن سلمان، في لقطة نالت إعجاب جميع الحاضرين.

التعادل حاضر بين الفريقين

وكان الشوط الأول من المباراة، انتهى بتقدم الهلال بهدف سالم الدوسري ثم تعادل البرازيلي رامون لوبيز لـ الفيحاء بالدقيقة الـ66 من عمر المباراة.