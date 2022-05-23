وثق مقطع فيديو غبار الكويت الكثيف الذي غطى مساحات واسعة من البلاد اليوم وأدى إلى تعطل حركة السير على العديد من الطرق السريعة.

وبحسب المقطع الذي وثقته استشاري العلاقات العامة هلا الحميضي من الطابق 29 فقد تسارعت الرياح بشدة وغطى الغبار البنايات بشكل تام.

غبار الكويت مستمر

وكان رئيس قسم التنبؤات البحرية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ياسر البلوشي، توقع أن تتأثر البلاد خلال الساعات القادمة بعاصفة ترابية شديدة مع رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة قد تزيد على 60 كيلومترًا في الساعة.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية قال البلوشي إنه من المتوقع أن تؤدي العاصفة الترابية إلى انخفاض في الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر وقد تنعدم على بعض المناطق وتستمر حدتها حتى منتصف مساء اليوم مع ارتفاع في الأمواج البحرية إلى أكثر من 7 أقدام.

وأضاف أن التحسن التدريجي في حالة الطقس يبدأ مع بداية نهار يوم غد الثلاثاء مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفرصة لغبار عالق خفيف على بعض المناطق.