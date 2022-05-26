ضربت مواطنة سعودية المثل في الإصرار والعزيمة حيث حصلت على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال، بعد 16 عامًا من الانقطاع عن التعليم.

فيديو | بعد انقطاع 16عاما عن #التعليم.. رهف تلبس أمها قبعة التخرج بعد حصولها على الماجستير#برنامج_اليوم#الإخبارية pic.twitter.com/hA1qx69Va6 — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 26, 2022

قصة أم رهف

وقالت أم رهف في مداخلة مع قناة الإخبارية إن مرحلة الماجستير مرحلة دسمة والدراسة كانت مكثفة، مشيرة أنها كانت لديها تحديات أكثر بسبب كونها أمًا وموظفة، مضيفة أن الدراسة كانت بالنسبة لها تحد وشغف ورغبة لكي تصل لكل ما تريده.

وصرحت بأنها كانت تنظم الوقت بين العمل والمنزل وأولادها، وبين مهامها كموظفة وأم وطالبة؛ حيث استطاعت مع تنظيم الوقت ومساعدة زوجها بأن تتجاوز التحديات والصعوبات.

وبحسب قناة الاخبارية فأنه بعد 16 عامًا من انقطاعها للتعليم لم تكن هذه المدة عائقًا أمام والدة رهف، فطموحها منذ الصغر أن تصبح محاضرة في إحدى جامعات المملكة جاهدة لأن تصل لهذا المكان.

ظروف صعبة وتحديات

وقالت أم رهف: “إن رهف هي السند والعون لها، ومروا بظروف صعبة بسبب مرض أبيها، فكانت تقوم بدور الأم في البيت وكانت مهتمة بدراستها ودراسة إخوانها، وكانت تساعدها في الماجستير، وتنزل مكتبة الجامعة لكي توفر لها المراجع، وتوفر تطبيقات تساعدها في كتابة الرسالة.

وصرحت رهف بأنه شعور مميز ونادر وكانت فخورة جدًا بتخرجها هي وأمها من نفس الجامعة، وتتمنى أن تعود هذه الصدف مرة أخرى ويكملوا الماجستير والدكتوراه.

أما رهف فقد قرأت في عين والدتها الأمل والطموح، وأنهيا معًا خطواتهما الأخيرة في التعليم الجامعي بالتخرج في نفس اليوم، وهما تحملان الفرحة والإنجاز.