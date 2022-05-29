لقي 44 شخصًا مصرعهم فيما اعتبر 56 آخرين في عداد المفقودين جراء انهيار أرضي تسببت فيه الأمطار الغزيرة والفيضانات في ولاية بيرنامبوكو بشرق البرازيل.

وسُجّلت الحصيلة الكبرى للضحايا في ساعات الصباح الأولى الأربعاء حين لقي 19 شخصًا مصرعهم من جراء انزلاقات أتربة كبرى في منطقة جارديم مونتيفيردي الواقعة عند الحدود بين ريسيفي وبلدية جابواتاو دوس غوارارابيس.

وأفادت الحكومة أنه تم إجلاء أكثر من 500 شخص بسبب الأمطار فيما دعت سلطة الدفاع المدني في بيرنامبوكو السكان إلى عدم الاقتراب من المناطق التي غمرتها الفيضانات أو مغادرة منازلهم بسبب توقعات هطول أمطار غزيرة.