قُتل 25 شخصًا على الأقل جراء الفيضانات التي تضرب ولاية آسام الواقعة في الجزء الشمالي الشرقي من الهند، هذا إلى جانب نزوح العشرات من منازلهم خوفًا من الغرق، وتضرر العديد من الممتلكات العامة والخاصة.

أمطار متواصلة

وتسبب الهطول المستمر في الأمطار في أضرار عدة بالمنازل كما تسببت في غلق الطرق العامة، حيث كشفت تقارير رسمية صدرت عن هيئة إدارة الكوارة في ولاية آسام، أن الآلاف من المواطنين على مستوى 29 مقاطعة بالولاية يقعون حاليًا تحت وطأة الفيضانات.

وخلفت الفيضانات في الهند جملة من الأضرار، حيث غرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية بينما توقفت الحياة على مستوى العشرات من القرى بالولاية نتيجة لارتفاع منسوب المياه في الشوارع.

شلل في الحياة

وأحدثت الفيضانات حالة من الشلل في الحياة العامة داخل الولاية الهندية، حيث توقفت الوسائل العامة للنقل وأُغلقت محطات السكك الحديدية، وانهارت العشرات من الجسور هذا إلى جانب الانهيارات الأرضية التي خلفتها الفيضانات.

تعليق الدراسة

على خلفية الفيضانات التي تضرب عدد من الولايات قررت السلطات الهندية تعليق الدراسة وإيقاف الاختبارات، وذلك من أجل حماية أرواح الطلاب من الغرق على أن يتقرر إعادتها فور تحسن الأوضاع في البلد.