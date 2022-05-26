حققت المملكة حضورًا مميزًا في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2022، حيث استعرضت الوفود السعودية خلاله بعض جوانب رؤية المملكة 2030، وناقشت بعض القضايا في المنطقة، ما يؤكد انتباه العالم لتجربة المملكة التنموية ورحلتها في التغيير.

المملكة تمد يدها لإيران

وخلال الجلسات التي حضرها الوفد السعودي في دافوس، أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن يد المملكة ممدودة لإيران.

كما أشار إلى أنه أمام المخاطر المحدقة بالشرق الأوسط، تفرض ضرورة جديدة لصياغة التحالفات، لافتًا إلى أن التطبيع مع إسرائيل، سيحقق فوائد للجميع، مشددًا على أن أحدا لن يستطيع حصد هذه الفوائد مالم نصل لحل للقضية الفلسطينية.

لا تغيير في ثوابت المملكة

وقد خصص دافوس جلسة حوارية بعنوان “المملكة نظرة مستقبلية”، لاستعادة السعودية كنموذج دولي فريد، بمشاركة المسؤولين السعوديين ليؤكد الوفد أن رحلة التحول قبل بضعة أعوام عززت الأعباء الاقتصادية والتنموية للبلاد. وأكدت مساعد وزير السياحة، الأميرة هيفاء بنت محمد، أن المملكة لن تعمد إلى تغيير القوانين التي تحظر الكحول على أراضيها.

المملكة تتقدم اقتصاديًا

كما أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن إيرادات النفط تدعم جهود التنويع الاقتصادي السعودي، التي تتواصل بقوة.

وبدوره بين وزير الاستثمار خالد الفالح، أن السعودية ماضية في طريقها لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاد في العالم لافتًا إلى أنها تقدمت في الكثير من المؤشرات المتعلقة برؤية 2030.

وقال وزير المالية محمد الجدعان إن المملكة وفرت للمستثمرين، ثلاثة عوامل رئيسية؛ هي المصداقية، والشفافية والقدرة على التنبؤ بالأحداث.

أما وزير الاتصالات عبد الله السواحة، فأوضح أن معدلات نمو هائلة حققتها المملكة في قطاع التكنولوجيا، لافتًا إلى أن المملكة أصبحت سوقًا بقيمة تريليون دولار كواحدة من أكبر الأسواق التكنولوجية والرقمية، حتى خلال أصعب عام واجهته الإنسانية خلال التسعين عامًا الماضية.