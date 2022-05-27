يمتلك لوك بوارير مرآبًا خاصًّا مذهلًا، يصفه بالكهف السري، ويتضمن العشرات من السيارات النادرة التي تتراوح بين الفيراري واللامبورجيني وحتى سيارة مرسيدس Unimog التي يتجاوز سعرها ربع مليون دولار.

ويمتلك لوك 20 سيارة فيراري نادرة للغاية، وميني كوبر كلاسيكية، ولامبورغيني، بالإضافة إلى AMG والبورش، ليس هذا فقط، بل أيضًا يمتلك سيارات سباق فورمولا 1 وغرف محاكاة للفورمولا ومحطة غسيل سيارات داخلية.

ويصف لوك مرآبه بأنه كهف سري خفي، وهو يقع في مونتريال بكندا موناكو، وتكشف قناة Shmee150 على اليوتيوب هذا المكان المدهش والذي يمتلكه رجل واحد فقط.

أنواع السيارات النادرة:

ويبدأ اليوتيوبر شمي قوله بأنه في جنة السيارات الخارقة، وبدأ بكشف أبرز ماركات السيارات في المتحف ومنها تشكيلة كاملة لسيارات فيراري الفائقة: LaFerrari Aperta وEnzo وF50 وF40 و288 GTO وغيرهم الكثير والذي يصل عددهم إجمالًا إلى 20 سيارة.

السيارات التالية التي نراها موجودة في مجموعة السيارات الصغيرة، ويتضمن ذلك سيارة Fiat 500 الأصلية، وBMW Isetta باللون الأحمر، وسيارة فولكس فاجن بيتل الأصلية باللون الأزرق.

ثم انتقل بعد ذلك إلى بورش 944 توربو، ثم يظهر لا سيارة واحدة بل اثنتان من سيارات البرمائيات التي تعود إلى الستينيات، والتي يمكنك قيادتها على الطريق ثم في الماء مباشرة وهي تشيفي كورفيت C8 R التي تقف بشكل جميل بجانب سيارة مرسيدس بنز AMG GT Black Series بيضاء اللون.

ثم يقدم 3 سيارات بورشه 992 بتكوينات مختلفة ولامبورجيني Aventador Ultimae بجانب سيارة لاند روفر ظهرت في أحد أفلام جيمس بوند، ومركبة رام TRX البرتقالية اللامعة ولامبورغيني أوروس بالأخضر المضيء.

لا ينتهي الأمر عند هذا الحد، فبصرف النظر عن امتلاكه واحدة من أكثر المجموعات إثارة للإعجاب في العالم فإنه يمتلك أيضًا لوحات ترخيص مخصصة تحمل كل منها أسماء السيارات.