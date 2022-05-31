وثق مقطع فيديو لحظة اصطدام أطول سفينة سياحية في العالم في منطقة البحر الكاريبي أثناء وصولها إلى الميناء في فالماوث، جامايكا، حيث أظهرت اللقطات السفينة الهائلة وهي تصطدم بكتلة خرسانية كبيرة أثناء محاولة القبطان إرساء السفينة.

ويمكن سماع الركاب على متن سفينة Harmony of the Seas هارموني أوف ذا سيز العملاقة وهم يصرخون عند الاصطدام بالكتلة الخرسانية في الميناء، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

وعادة ما يتم إرساء سفن الرحلات البحرية بجوار رصيف الميناء، لكن قبطان السفينة دخل بزاوية غريبة.

أضرار الاصطدام بالسفينة

وذكرت مدونة Royal Caribbean Blog أن التصادم تسبب في الغالب في أضرار تجميلية للسفينة، ولم تكن هناك إصابات للضيوف أو الطاقم، وسيستمر الإبحار كما هو مقرر.

مواصفات أطول سفينة سياحية في العالم

وكانت السفينة السياحية التي تم بناؤها بواسطة STX France لصالح شركة Royal Caribbean International انطلقت في رحلة بحرية لمدة سبعة أيام من ميناء كانافيرال في فلوريدا.

وكان من المقرر أن تتجه إلى لابادي هاييتي، وهي جزيرة في منطقة البحر الكاريبي قبل أن تعود إلى فلوريدا بعد يومين.

وتأخذ أطول سفينة سياحية في العالم الركاب في رحلات ذهابًا وإيابًا لمدة سبعة أيام في منطقة البحر الكاريبي، مع غرف تبدأ بـ 630 دولارًا و880 دولارًا و1950 دولارًا.

ويبلغ طولها 1188 قدمًا وهي بذلك أطول من برج إيفل الذي يصل طوله إلى 984 قدمًا لبرج إيفل وتزن 227 ألف طن أي 4 أضعاف حجم تايتانيك التي وزنت 52 ألف طن.

وتبلغ تكلفتها 1.20 مليار دولار مع 23 حوض سباحة و 17 طابقًا ومسرحًا يضم 1400 مقعدًا وأكثر من 2700 غرفة لاستيعاب ما يقرب من 6410 ضيفًا.