تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 146 شخصًا خالفوا نظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع.

تفاصيل ضبط المخالفين

ومن بين العمليات التي قامت بها القوات الخاصة للأمن البيئي في الرياض ضبط (111) مخالفًا لنظام البيئة، (55) مقيمًا من الجنسية السودانية، و(38) مواطنًا، و(8) مقيمين من الجنسية الهندية، و(6) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمًا من الجنسية اليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (1545) متنًا من الإبل، و(4642) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (19) مخالفًا لنظام البيئة؛ لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقتي تبوك ومكة المكرمة.

كذلك ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (9) مخالفين لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة وتبوك، وعثر بحوزتهم على (8) طيور مصيدة، و (5) أسلحة نارية، وبندقيتين هوائيتين، و (406) ذخائر، وجرى تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

عقوبة مخالفة نظام البيئة

يذكر أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

أما عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة (80) ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وسيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.