وثق مقطع فيديو متداول حالة سرقة مركبة تركها صاحبها على وضع التشغيل في إحدى محطات الوقود وحين حاول قائدها إيقاف السارق تعرض للدهس وكاد يفقد حياته.

وبحسب المقطع المتداول على تويتر والذي وثقته كاميرا المراقبة فقد وقعت الحادثة يوم أمس الجمعة عند الساعة الثامنة إلا ربع مساء حين ترك قائد المركبة السيارة على وضع التشغيل وبابها مفتوحًا ودخل الماركت لشراء بعض الأغراض لكن اللص كان له بالمرصاد.

وقبل أن يتحرك اللص بالسيارة أدرك قائدها الأمر وهرع إليه مسرعًا لإيقافه، لكن اللص دفعه على الأرض ودهس رجليه بالسيارة لكنه لم يصب بأذى.